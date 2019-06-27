https://static.news.ru/photo/ae2d883e-98d9-11e9-901e-fa163e074e61_1024.jpg Маурицио Сарри Фото: imago-images.de/Global Look Press

Новый главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри назвал количество выкуренных за день сигарет.

Я выкуриваю 60 сигарет в день, возможно, это многовато. Я не чувствую нужды в курении во время матчей, но после матчей это действительно необходимо, — приводит слова итальянца Football Italia.

Договор Сарри с лондонским «Челси» был рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне под руководством итальянского тренера клуб стал победителем Лиги Европы.

17 мая «Ювентус» объявил об уходе главного тренера команды Массимилиано Аллегри по окончании сезона.

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