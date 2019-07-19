Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Трудно предъявить претензии к игрокам: самоотдача на высшем уровне; игра складывалась по плану; сказать, что пропуск двух мячей в течение нескольких минут — закономерность, — нет, но это факт. Мы отдали «Локомотиву» во втором тайме инициативу. Мы могли забить, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отметились Эдер и Владислав Игнатьев.
Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Тамбов» опустился на последнее.
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