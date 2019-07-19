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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мы рады, что у нас есть три очка. Жизнь продолжается. Во втором тайме нам нужен был третий центральный защитник, потому что мы играли не очень хорошо, упускали возможности забить. Чорлука...