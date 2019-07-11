https://static.news.ru/photo/8aa8b93a-a3f4-11e9-aece-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов объяснил, почему сделал Георгия Джикию капитаном команды.

Я наблюдал за каждым игроком, видел все их стороны, как они тренируются, общаются, как реагируют на выигрыши и проигрыши, как сплачивают коллектив, — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Тренер добавил, что выбор созрел для него давно и был очевиден.

Вице-капитаном назначен хавбек Роман Зобнин. Оба 25-летних футболиста стали игроками «Спартака» в 2016 году, выступают за сборную России.

Московский «Спартак» достиг договорённости по трансферу вратаря молодёжного состава итальянской «Ромы» Андреа Романьоли, писал News.ru.