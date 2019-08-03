Непростой матч. Ребята отдали все силы. Но не удалось победить, было сложно с учётом определённых обстоятельств, которые сейчас у нас складываются: многие игроки на этой неделе покинули команду, другие приходят. Но я могу поблагодарить ребят за то, как они организованно играли, за сплоченность, которая была с первых минут, — передаёт слова Кононова корреспондент News.ru.