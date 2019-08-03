Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал ничью в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» со счётом 0:0.
Непростой матч. Ребята отдали все силы. Но не удалось победить, было сложно с учётом определённых обстоятельств, которые сейчас у нас складываются: многие игроки на этой неделе покинули команду, другие приходят. Но я могу поблагодарить ребят за то, как они организованно играли, за сплоченность, которая была с первых минут, — передаёт слова Кононова корреспондент News.ru.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что игру своей команды в большинстве нельзя назвать слабой, писал News.ru.