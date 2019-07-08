https://static.news.ru/photo/0252c0d2-a14a-11e9-83a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Atsushi Tokumaru/AFLO/Global Look Press

Главный тренер сборной Бразилии Тите отреагировал на заявление о коррупции в Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) капитана Аргентины и футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси.

Необходимо уметь принимать поражения. Бразилия сыграла честно против Аргентины, — приводит слова Тите ESPN.

Ранее после победы сборной Аргентины в матче за третье место Кубка Америки-2019 против Перу со счётом 2:1 нападающий бойкотировал церемонию награждения, заявив, что он «не хочет участвовать в этой коррупции», так как национальную команду не уважали на турнире и не позволили выйти в финал.

КОНМЕБОЛ может отстранить нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси от игр за критические высказывания в адрес объединения, писал News.ru.