https://static.news.ru/photo/fab62ccc-8f85-11e9-bf49-fa163e074e61_1024.jpg Лионель Месси Фото: Zhang Fan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони поделился мнением о капитане национальной команды Лионеле Месси​.

Хочу подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рождён, чтобы играть в футбол. Он рождён, чтобы побеждать. Мы впечатлены его энтузиазмом. Тот факт, что Месси хочет побеждать вместе с нами, делает нас невероятно счастливыми, — приводит слова Скалони Reuters.

В составе сборной Аргентины форвард «Барселоны» сыграл в 129 матчах и отличился 65 забитыми мячами.

На Кубке Америки Аргентина встретится в одной группе с Колумбией, Катаром и Парагваем.

Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси был назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира, ранее писал News.ru.