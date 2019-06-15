Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони поделился мнением о капитане национальной команды Лионеле Месси.
Хочу подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рождён, чтобы играть в футбол. Он рождён, чтобы побеждать. Мы впечатлены его энтузиазмом. Тот факт, что Месси хочет побеждать вместе с нами, делает нас невероятно счастливыми, — приводит слова Скалони Reuters.
В составе сборной Аргентины форвард «Барселоны» сыграл в 129 матчах и отличился 65 забитыми мячами.
На Кубке Америки Аргентина встретится в одной группе с Колумбией, Катаром и Парагваем.
Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси был назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира, ранее писал News.ru.