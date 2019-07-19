Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов считает, что ЦСКА не создал слишком много моментов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.
Нам немножко не повезло. ЦСКА всегда ставит задачу побеждать, мы к этому готовились. Были хорошие моменты, были отрицательные. Мы слишком почтительно относились к сопернику, позволяя создавать опасные моменты, мы были пассивны в отборе. Не скажу, что соперник создал много моментов, но мы пропустили два гола. В перерыве мы внесли корректировку в том смысле, что нужно больше играть и наслаждаться. Мы имели возможность уйти от поражения, — цитирует Федотова корреспондент News.ru.
Кроме того, наставник считает решение ввести систему видеоповторов правильным.
Судье очень сложно успеть и уследить за всеми перемириями игры. Игра становится настолько динамична, что судья должен просматривать некоторые эпизоды. Всё совершенствуется и в скором времени мы не будем вспоминать, что не было VAR, — закончил он.
Ранее News.ru писал, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».