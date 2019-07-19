Нам немножко не повезло. ЦСКА всегда ставит задачу побеждать, мы к этому готовились. Были хорошие моменты, были отрицательные. Мы слишком почтительно относились к сопернику, позволяя создавать опасные моменты, мы были пассивны в отборе. Не скажу, что соперник создал много моментов, но мы пропустили два гола. В перерыве мы внесли корректировку в том смысле, что нужно больше играть и наслаждаться. Мы имели возможность уйти от поражения, — цитирует Федотова корреспондент News.ru.