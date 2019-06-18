https://static.news.ru/photo/2a280264-91d4-11e9-8475-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин отреагировал на подписание клубом бразильского защитника Серкейра Мурило.

Мне сложно что-то комментировать относительно перехода Мурило. Я его плохо знаю. Его сильные игровые качества? Я ни разу не видел его в игре, — приводит слова Сёмина Sport24 .

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В составе «железнодорожников» Мурило будет выступать под 27-м номером.

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