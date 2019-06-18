Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин отреагировал на подписание клубом бразильского защитника Серкейра Мурило.
Мне сложно что-то комментировать относительно перехода Мурило. Я его плохо знаю. Его сильные игровые качества? Я ни разу не видел его в игре, — приводит слова Сёмина
Sport24.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В составе «железнодорожников» Мурило будет выступать под 27-м номером.
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