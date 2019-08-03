Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью в гостях в большинстве против «Спартака» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Я бы не сказал, что у нас слабая работа в большинстве, мы пытались создать явные моменты, но не получалось. Надо было где-то поточнее сыграть. Предугадать состав «Спартака» было сложно, но практически получилось. Мы отталкивались от своей игры, главное — как мы будем действовать, гадать на кофейной гуще не было смысла, — отметил Хохлов.
В другом матче тура футбольный клуб «Локомотив» в гостях вырвал победу у «Крыльев Советов», писал News.ru.