Я бы не сказал, что у нас слабая работа в большинстве, мы пытались создать явные моменты, но не получалось. Надо было где-то поточнее сыграть. Предугадать состав «Спартака» было сложно, но практически получилось. Мы отталкивались от своей игры, главное — как мы будем действовать, гадать на кофейной гуще не было смысла, — отметил Хохлов.