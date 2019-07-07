У нас был достаточно короткий период подготовки к сезону. На данный момент у нас ещё идёт поиск усиления. Но пока рассматриваем две схемы: в три защитника и четыре защитника. Но я думаю, что мы будем осуществлять разные варианты в зависимости от соперника. Я очень доволен своей работой в ЦСКА. Говорить, что будет дальше — сложно. Но мы хотим улучшить команду сильными и молодыми футболистами, — поделился специалист с корреспондентом News.ru.