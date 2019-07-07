Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился деталями тактических схем на предстоящий сезон.
У нас был достаточно короткий период подготовки к сезону. На данный момент у нас ещё идёт поиск усиления. Но пока рассматриваем две схемы: в три защитника и четыре защитника. Но я думаю, что мы будем осуществлять разные варианты в зависимости от соперника. Я очень доволен своей работой в ЦСКА. Говорить, что будет дальше — сложно. Но мы хотим улучшить команду сильными и молодыми футболистами, — поделился специалист с корреспондентом News.ru.
По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев назвал главные задачи клуба на предстоящий сезон, ранее писал News.ru.