https://static.news.ru/photo/b7ed6140-a0a5-11e9-8271-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением об увеличении количества участников Российской премьер-лиги (РПЛ).

С точки зрения развития футбола в России, все менеджеры и клубы согласны расширить Российскую премьер-лигу, но в данное время не все к этому готовы в связи с нехваткой инфраструктуры. В перспективе расширимся, но на данный момент об этом тяжело говорить, — поделился специалист с корреспондентом News.ru.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом РФС позднее.

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении РПЛ, ранее писал News.ru.