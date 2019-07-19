Нам важно после первой игры одержать победу. У нас был хороший настрой и хорошо двигались. Держали всю игру под контролем, несмотря на пропущенный гол. Во втором тайме были предпосылки, чтобы более комфортно закончить игру. Играть в три защитника нам более удобно. Марио играет выше, чем некоторые полузащитники, — приводит слова Гончаренко корреспондент News.ru.