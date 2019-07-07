https://static.news.ru/photo/ff35fc18-a0a2-11e9-8851-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о молодых игроках команды.

Молодые футболисты — это всегда взлёты и падения. Гарантировать, что кто-то будет играть в большей степени, нельзя. На поле будут те, кто хорошо себя чувствует. Несмотря на то что какие-то трудности есть, футбол часто приносит сюрпризы. Мы должны верить, что всё получится, и с этой надеждой жить, — поделился специалист с корреспондентом News.ru.

По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.

Как писал News.ru ранее, Лионель Месси и защитник команды из Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле. Конфликт разгорелся на 37-й минуте матча. Главный арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил с поля обоих спортсменов.