https://static.news.ru/photo/ca811bac-a231-11e9-a0a5-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Прядкин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин поделился своим мнением об увеличении количества участников лиги.

Тема расширения имеет две предпосылки. Первая — было бы очень здорово, чтобы было больше команд, которые играют в премьер-лиге. Но важна финансовая стабильность. Пока есть такое мнение, что мы не готовы к этому. Далее появилось предложение о привлечении стран СНГ. У нас на матчах присутствовали представители Белоруссии, Казахстана, например, которые отвечают за высший дивизион, — поделился специалист с корреспондентом News.ru.

По словам функционера, увеличение лиги можно рассматривать только после 2022 года, потому что в этом году будут сокращены игры из-за чемпионата мира.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом РФС позднее.

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении РПЛ, ранее писал News.ru.