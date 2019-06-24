https://static.news.ru/photo/ed755bdc-96d8-11e9-bcb7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/CrystalbetErovnuliLiga

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал инцидент, в ходе которого спортсмены некоторых команд чемпионата Грузии надели футболки с надписями, обвиняющими Россию в оккупации грузинских территорий.

Он выразил сожаление тем, что спорт пытаются использовать в качестве политического инструмента.

Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА — футбол должен быть вне политики, — заявил Алаев порталу Sport24.

Он также отметил, что у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, и выразил надежду, что коллеги будут вести себя корректно и уважительно.

22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони». Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также с надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией».

Ранее News.ru писал о том, что грузинские футболисты — участники антироссийской акции не будут подвергнуты санкциям со стороны Грузинской футбольной федерации (ГФФ). Об этом заявил генеральный секретарь футбольной национальной ассоциации Давид Муджири.