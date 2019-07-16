https://static.news.ru/photo/d864b65a-a7b5-11e9-b14c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Москалёв Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Судья Владимир Москалёв будет наказан за грубые нарушения в первом матче Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи».

Понимаю, что матч получился резонансным, поэтому общая оценка — это очень неудачная игра для Москалева. По карточкам у нас больше вопросов, чем по остальным моментам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Мнение департамента, что этот гол не стоило засчитывать, — сказал глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции, посвящённой итогам первого тура чемпионата России.

Кроме того, он добавил, что «нарушение на 21-й минуте во время падения игрока „Сочи“ в штрафной „Спартака“ является пенальти», а главного арбитра матча Владимира Москалёва накажут на неопределённый срок.

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