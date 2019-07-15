Абдусалом Азизов и Сергей Шойгу Фото: Mil.ru

Председатель службы государственной безопасности (СГБ) республики Узбекистан Абдусалом Азизов стал новым президентом ассоциации футбола страны.

Новым президентом ассоциации был избран председатель СГБ Абдусалом Абдумавлонович Азизов, — приводит ТАСС текст сообщения АФУ.

При этом, предыдущий руководитель организации Ачилбай Раматов покинул свой пост по собственному желанию

Первым вице-президентом АФУ стал известный футбольный арбитр Равшан Ирматов.

Ранее News.ru писал, что стало известно, когда вступят в силу новые правила в футболе.

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