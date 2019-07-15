Председатель службы государственной безопасности (СГБ) республики Узбекистан Абдусалом Азизов стал новым президентом ассоциации футбола страны.
Новым президентом ассоциации был избран председатель СГБ Абдусалом Абдумавлонович Азизов, — приводит
ТАССтекст сообщения АФУ.
При этом, предыдущий руководитель организации Ачилбай Раматов покинул свой пост по собственному желанию
Первым вице-президентом АФУ стал известный футбольный арбитр Равшан Ирматов.
Ранее News.ru писал, что стало известно, когда вступят в силу новые правила в футболе.