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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин рассказал о решении полузащитника команды Игоря Денисова завершить игровую карьеру.

С Денисовым был разговор. Я сказал: «Игорь, потерпи сейчас немножко, потому что хорошо играет Баринов. Ты ещё будешь играть, но сегодня будет выходить он». Были и какие-то контрактные вопросы. Игорь...