https://static.news.ru/photo/51f0c488-9725-11e9-9e67-fa163e074e61_1024.jpg Гильерме Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Голкипер московского футбольного клуба «Локомотив» Гильерме согласился снизить свои финансовые требования для заключения с клубом нового контракта.

Как сообщает « Спорт-Экспресс », российский голкипер бразильского происхождения готов смириться с понижением зарплаты до €2 млн за сезон.

Ранее он потребовал трёхлетний контракт, подписной бонус в €3 млн и ежегодную зарплату в €2,5 млн. В свою очередь, «Локомотив» предлагал €1,4 млн плюс бонусы.

Гильерме уже предложил руководству команды досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода, так как у него есть договорённость о переходе в московский «Спартак», который готов удовлетворить его запросы.

Ранее он стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам прошедшего сезона, писал News.ru.