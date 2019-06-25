Голкипер московского футбольного клуба «Локомотив» Гильерме согласился снизить свои финансовые требования для заключения с клубом нового контракта.
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Ранее он потребовал трёхлетний контракт, подписной бонус в €3 млн и ежегодную зарплату в €2,5 млн. В свою очередь, «Локомотив» предлагал €1,4 млн плюс бонусы.
Гильерме уже предложил руководству команды досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода, так как у него есть договорённость о переходе в московский «Спартак», который готов удовлетворить его запросы.
Ранее он стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам прошедшего сезона, писал News.ru.