Голкипер московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главное — победа. Играть было не легче после подписания контракта. У нас были долгие переговоры с «Локомотивом», но был уверен, что всё будет успешно. Игра эмоционально была такая же, как и перед подписанием. У соперника было несколько хороших нападающих. «Тамбов» — хорошая команда, во втором тайме они много давили на нас. Уверен, они ещё удивят. Сейчас мы думали только о «Тамбове», завтра — о ЦСКА, — приводит слова вратаря корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отметились Эдер и Владислав Игнатьев.
Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Тамбов» опустился на последнее.
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.