Главное — победа. Играть было не легче после подписания контракта. У нас были долгие переговоры с «Локомотивом», но был уверен, что всё будет успешно. Игра эмоционально была такая же, как и перед подписанием. У соперника было несколько хороших нападающих. «Тамбов» — хорошая команда, во втором тайме они много давили на нас. Уверен, они ещё удивят. Сейчас мы думали только о «Тамбове», завтра — о ЦСКА, — приводит слова вратаря корреспондент News.ru.