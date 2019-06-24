Московский футбольный клуб «Локомотив» не может пойти на условия вратаря сборной России Маринато Гильерме при продлении контракта.
Руководство «железнодорожников» считает, что условия, выдвинутые Гильерме, выглядят неадекватными, сообщает
Сообщается, что Гильерме уже предложил руководству клуба досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода, так как у него есть договорённость о переходе в московский «Спартак», который готов удовлетворить его запросы.
Ранее Гильерме стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам прошедшего сезона, писал News.ru.