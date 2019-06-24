https://static.news.ru/photo/804bd92e-9669-11e9-9b6d-fa163e074e61_1024.jpg Маринато Гильерме Фото: firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Локомотив» не может пойти на условия вратаря сборной России Маринато Гильерме при продлении контракта.

Руководство «железнодорожников» считает, что условия, выдвинутые Гильерме, выглядят неадекватными, сообщает Metaratings . Ранее голкипер потребовал трёхлетний контракт, подписной бонус в €3 млн и ежегодную зарплату в €2,5 млн. В свою очередь, «Локомотив» предлагает €1,4 млн плюс бонусы.

Сообщается, что Гильерме уже предложил руководству клуба досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода, так как у него есть договорённость о переходе в московский «Спартак», который готов удовлетворить его запросы.

Ранее Гильерме стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам прошедшего сезона, писал News.ru.