Недавно русский бразилец Гильерме после 12 проведённых в составе «железнодорожников» лет вдруг засобирался в «Спартак» — на более сочный контракт. News.ru рассказывает, как все остались при своих, обойдясь без скандального трансфера.

«Хороший знак для «Локомотива»

Итак, в пятницу вместе с подписью Гильерме под новым контрактом с «Локо» была поставлена точка в этой затянувшейся истории. Вратарь, которому в середине декабря исполнится 34 года, а ещё у которого через пару недель заканчивается срок действующего соглашения с «железнодорожным» клубом, сумел договориться с работодателями о продлении сотрудничества. Условия — более чем приемлемые: контракт пролонгирован на три года, ежегодный доход голкипера составит $2,2 млн (плюс ещё $100 тысяч в качестве бонусов).

Думаю, это хороший знак для «Локомотива». На сегодняшний день Гильерме является капитаном и лидером команды. Такими игроками нужно дорожить: он наш человек. Считаю, в этой истории в итоге разум возобладал, — сказал корреспонденту News.ru легендарный отечественный футболист и тренер Анатолий Бышовец.

Основные баталии между футболистом и клубом, напомним, разгорелись как раз вокруг цифр в официальных бумагах. «Локомотив», учитывая не самый юношеский возраст Гильерме, предлагал ему соглашение на один год (с возможностью пролонгации ещё на сезон) с ежегодной заплатой в $1,9 млн. Гиля, который в последнее время стал выходить на первые роли даже в российской сборной (за которую выступает благодаря оформленному паспорту нашей страны), счёл возможным запросить гонорар в $3 млн и контракт на три года.

Гильерме Маринато Сергей Булкин/News.ru

Самым неприятным моментом в этой истории было то, что аппетиты опытного вратаря был готов удовлетворить (по неофициальной, но почти очевидной версии) «Спартак». Клуб, в который Гильерме, по его собственному клятвенному признанию, сделанному несколько лет назад, «никогда бы не перешёл».

А теперь представьте на секундочку, если бы трансфер между двумя московскими грандами всё-таки состоялся. Гилю возненавидели бы фанаты «железнодорожников», вряд ли приняли бы за «своего» болельщики «красно-белых», да и нейтральные любители футбола могли лишь криво усмехнуться, произнеся что-то вроде: «Так, говорите, честь не продаётся?».

«Я разговаривал с Гилей лично»

Есть ещё и чисто спортивная проблема: в стане «Спартака» уже сейчас наблюдается переизбыток стражей ворот. На данный момент первым номером является молодой Александр Максименко, в ближайшем резерве — более опытные Александр Селихов и экс-капитан команды Артём Ребров. В молодёжной команде томится купленный у «Ромы» «в нагрузку» к аргентинскому форварду Эсекиэлю Понсе итальянский вратарь Андреа Романьоли. Есть и другие российские ребята, играющие за дубль.

Гильерме Маринато Сергей Булкин/News.ru

Возникает логичный вопрос: куда здесь ещё пристроить Гильерме? Солить голкиперов в бочке, что ли? Да и недальновидно было бы со стороны «красно-белых» делать ставку на возрастного стража ворот при наличии собственных кадров.

В какой-то момент история вышла на новый виток, когда, по информации СМИ, в услугах Гильерме заинтересовался ещё и питерский «Зенит». В это можно было поверить, учитывая тот факт, как часто в последнее время стал допускать результативные ошибки по ходу матчей основной голкипер «сине-бело-голубых» — и конкурент Гили по российской сборной — Андрей Лунёв. И даже опровержения президента «Зенита» Александра Медведева не убеждали, что питерцам совсем не интересен опытный вратарь «Локомотива».

Но теперь все слухи и возможные скандалы на межклубной почве рассосались сами собой: Гильерме и «Локо» нашли устраивающий обе стороны вариант и ударили по рукам.

Наши болельщики, думаю, с восторгом воспримут эту информацию. И я рад — это правильное и хорошее решение для обеих сторон. Как удалось прийти к компромиссу? Я разговаривал с Гилей лично, но всё же этот вопрос стоит задать нашим замечательным руководителям. Это им удалось благополучно завершить переговоры, — сказал корреспонденту News.ru главный тренер «красно-зелёных» Юрий Сёмин.

При этом Юрий Палыч не гарантировал русскому бразильцу роль голкипера номер один в команде.

Это будет зависеть от каждодневного труда и тренировочной работы. Будет Гильерме лучше других вратарей — значит будет номером один в воротах. В противном случае играть будет другой голкипер, — цитирует Сёмина корреспондент News.ru.

Весьма любопытно будет понаблюдать за реакцией фанатов «Локо» на продление контракта Гили с клубом. Благо матч второго тура чемпионата РПЛ «железнодорожники» проведут дома совсем скоро — в ближайшее воскресенье в 16:30 против дебютанта премьер-лиги «Тамбова».