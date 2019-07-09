Фото: News.ru

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов рассказал о том, что во Владикавказе вновь появился футбольный клуб «Алания». Главным тренером команды стал Спартак Гогниев.

Сегодня действительно радостное событие: мы презентуем новый футбольный клуб под названием «Алания Владикавказ». Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев, — цитирует Габулова Sport24. При этом в республике сохранится...