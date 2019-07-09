Голкипер сборной России по футболу и «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что руководство команды не спешит продлевать с ним контракт.
Ситуация не очень приятная. Переговоры по контракту идут уже шесть месяцев. Я мечтаю остаться здесь и завершить карьеру, но не всё зависит от меня, к сожалению. Я в «Локомотиве» уже 12 лет. Думаю, клуб должен прилагать усилия. Сейчас я их не вижу. Как я не вижу их в отношении Дмитрия Тарасова, который провёл в клубе почти 10 лет. Отношение к Тарасову — неприятное, — сказал на встрече с болельщиками клуба Гильерме, слова которого передаёт корреспондент News.ru.
Как писал News.ru, нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что к игре с болельщиками готовились неделю.