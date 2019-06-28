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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал переход Дениса Глушакова в грозненский футбольный клуб.

Скажем так: не все российские футболисты рвачи, хапуги. Есть те, у кого профессиональное отношение к делу, и те, кто любит футбол. Денис повёл себя именно так. В первую очередь высказал свое желание играть, приносить пользу команде, а деньги были вторичны, — цитирует Айдамирова « СЭ ».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.