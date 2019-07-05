Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси отказался получать медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили со счётом 2:1 в борьбе за бронзовые медали, после чего Месси отказался выходить за наградой. Я не пошёл на подиум за медалью, потому что не...