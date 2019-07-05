Гендиректор «Зенита»: тренерский штаб сделает выводы после Суперкубка
Андрей Лёвин
12:10, 07 июля 2019 712
https://static.news.ru/photo/90aefd22-a097-11e9-a28f-fa163e074e61_1024.jpgАлександр МедведевФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче за Суперкубок России.
Любой трофей важен, но самое главное — чемпионат — у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС.
Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».
В составе победителей дублем отметился Алексей Миранчук. Ещё один гол забил Фёдор Смолов.