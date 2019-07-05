Александр Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче за Суперкубок России.

Любой трофей важен, но самое главное — чемпионат — у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС.

Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».

В составе победителей дублем отметился Алексей Миранчук. Ещё один гол забил Фёдор Смолов.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.

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