https://static.news.ru/photo/1a901ac0-9cde-11e9-b777-fa163e074e61_1024.jpg Томас Цорн Фото: instagram.com/tomaszorn

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн заявил, что красно-белые совершили успешную сделку по продаже нападающего Зе Луиша в португальский «Порту».

Для нас это успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в своё время у «Браги». Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для российской премьер-лиге в целом, — приводит слова Цорна пресс-служба клуба.

В-третьих, по словам гендиректора, для «Спартака» это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового fair-play.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Порту» согласовали все детали трансфера по игроку, сумма которого, по данным СМИ, составит около €8,5 млн, писал News.ru.