Гендиректор «Сочи» прокомментировал разгромное поражение от «Спартака»
Андрей Лёвин
15:49, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/ab110b30-94ec-11e9-8037-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на разгромное поражение от московского «Спартака» в товарищеском матче.
Это был спарринг, в котором каждый из тренеров преследовал свои цели. Ничего страшного не произошло, для нас это не удивительно, — цитирует функционера ТАСС.
Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу «красно-белых».
В составе победителей два гола записал на свой счёт форвард Луис Адриано. Также отличились Александр Ломовицкий, Максим Глушенков, Солтмурад Бакаев, Георгий Мелкадзе и Зе Луиш. У новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) единственный мяч забил Анатолий Катрич.
Ранее News.ru писал, что центральный защитник Звонимир Шарлия может перейти из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА.