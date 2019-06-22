https://static.news.ru/photo/ab110b30-94ec-11e9-8037-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на разгромное поражение от московского «Спартака» в товарищеском матче.

Это был спарринг, в котором каждый из тренеров преследовал свои цели. Ничего страшного не произошло, для нас это не удивительно, — цитирует функционера ТАСС .

Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу «красно-белых».

В составе победителей два гола записал на свой счёт форвард Луис Адриано. Также отличились Александр Ломовицкий, Максим Глушенков, Солтмурад Бакаев, Георгий Мелкадзе и Зе Луиш. У новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) единственный мяч забил Анатолий Катрич.

Ранее News.ru писал, что центральный защитник Звонимир Шарлия может перейти из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА.