https://static.news.ru/photo/de352ed0-a0a2-11e9-a63a-fa163e074e61_1024.jpg Роман Бабаев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев назвал главные задачи клуба на предстоящий сезон.

У нас не может быть других задач, кроме «побеждать, побеждать и ещё раз побеждать». Это, к сожалению, не всегда получается. Если вернёмся к прошлому сезону, мы потеряли многих игроков. Мы не очень стабильны. Уверены, что в этом сезоне мы сильнее, будем стараться укреплять позиции и выходить в Лигу чемпионов. , — сказал специалист корреспонденту News.ru.

Также Бабаев поделился своим мнением о возможностях российских клубов в Лиге чемпионов:

Победа в Лиге чемпионов — это мечта, но объективно российским клубам сложно бороться за победу в турнире. Но дорогу осилит идущий, мы всегда ставим амбициозные цели, мало кто верил, что в 2005 году выиграем Суперкубок УЕФА, тем более в гостях, — заключил он.

По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.