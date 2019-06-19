Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Николы Влашича из «Эвертона».
Он усилит не только ЦСКА, но и весь российский чемпионат, сделает его ярче, быстрей. Предметный интерес был у одного из клубов Серии А, — цитирует Бабаева
Sport24.
«Армейцы» подписали с хорватом соглашение сроком на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Игрок находился в ЦСКА в аренде из английского «Эвертона».
В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата — 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.
Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.