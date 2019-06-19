https://static.news.ru/photo/091ff0c8-9291-11e9-9d87-fa163e074e61_1024.jpg Никола Влашич Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Николы Влашича из «Эвертона».

Он усилит не только ЦСКА, но и весь российский чемпионат, сделает его ярче, быстрей. Предметный интерес был у одного из клубов Серии А, — цитирует Бабаева Sport24 .

«Армейцы» подписали с хорватом соглашение сроком на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Игрок находился в ЦСКА в аренде из английского «Эвертона».

В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата — 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.

Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.