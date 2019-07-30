Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывший арбитр категории ФИФА Станислав Сухина, который в данный момент является начальником команды в московском футбольном клубе «Локомотив», рассказал о чём говорит с судьями во время матчей «железнодорожников».

Перед заменами я подхожу к резервному арбитру, чтобы передать листок с фамилиями. Ещё могу узнать, кому дали карточку, если это произошло на другой половине поля. В чем подозрения? В том,...