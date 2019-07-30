Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что украинский защитник Евгений Хачерди перейдет в армейский клуб.
Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух, — цитирует Бабаева «
СЭ».
Ранее Football.ua сообщал, что 32-летний Хачериди уже согласовал сделку с «армейским» коллективом. Украинцу осталось пройти медобследование.
В составе киевского «Динамо» игрок — трёхкратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка страны и трёхкратный обладатель Суперкубка Украины.
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что ему хотелось бы закрепиться в основном составе национальной команды, писал News.ru.