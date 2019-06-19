Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал результаты премии имени Льва Яшина, которую журнал «Огонёк» вручает лучшему российскому вратарю.
Нельзя ранее уважаемую премию, которая носит имя величайшего нашего вратаря Льва Ивановича Яшина, превращать в цирк. Это непрофессионально! — приводит слова Газзаева «
Спорт-Экспресс».
«Огонёк» признал лучшим голкипером страны вратаря московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Десятикратный победитель премии Игорь Акинфеев не вошёл даже в тройку.
Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина проводится журналом «Огонёк» с 1960 года.
Ранее легенда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал сборную Аргентины после поражения от Колумбии со счётом 0:2 в первом матче Кубка Америки, писал News.ru.