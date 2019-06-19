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Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар заявил президенту французской команды Нассеру Аль-Хелаифи о намерении вернуться в каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно.

Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить, — приводит слова Неймара Mundo Deportivo. В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28...