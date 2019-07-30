https://static.news.ru/photo/d11de8bc-b359-11e9-9e9a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Газзаев Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Экс-наставник «Крыльев Советов» Юрий Газзаев пополнил тренерский штаб футбольного клуба «Енисей», который в этом сезоне выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

58-летний специалист стал тренером-консультантом, сообщает пресс-служба красноярской команды.

По итогам сезона 2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» занял 16-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ. После пяти туров красноярцы занимают 18-е место, набрав три очка.

Капитан красноярцев Александр Харитонов объяснял, почему «Енисей» уступил «Химкам», писал News.ru.