https://static.news.ru/photo/b687dc10-b2e6-11e9-a57b-fa163e074e61_660.jpg Юрий Газзаев Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Бывший главный тренер владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев войдёт в тренерский штаб красноярского «Енисея».

Как сообщает sportbox, должность специалиста, возможно, будет называться «тренер-консультант».

Газзаев начал работать в «Спартаке» в январе 2018 года. Клуб из Владикавказа идёт на 12-м месте во втором дивизионе (зона ПФЛ «Юг»).

В пяти стартовых турах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» набрал три очка и занимает в таблице 18-е место.

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