Главный тренер кустанайского футбольного клуба «Тобол» Владимир Газзаев подал в отставку.
«Тобол» благодарит Владимира Газзаева и его штаб за работу, проделанную в клубе и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Газзаев стал главным тренером «Тобола» в начале 2019 года. 18 июля клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив люксембургскому клубу «Женесс».
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