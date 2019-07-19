Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер кустанайского футбольного клуба «Тобол» Владимир Газзаев подал в отставку.

«Тобол» благодарит Владимира Газзаева и его штаб за работу, проделанную в клубе и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Газзаев стал главным тренером «Тобола» в начале 2019 года. 18 июля клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив люксембургскому клубу «Женесс».

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