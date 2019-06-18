https://static.news.ru/photo/76adcf20-91b0-11e9-87b6-fa163e074e61_1024.jpg Гари Линекер Фото: Moritz MŸller/Global Look Press

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным и удручающим: он был футболистом, одним из нас, — написал Линекер в своём Twitte r .

Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков также прокомментировал арест Платини, писал News.ru.