https://static.news.ru/photo/1cee2082-98e2-11e9-9002-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press/Nataliya Kondratenko

Бывший главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Гаджи Гаджиев стал президентом созданной в Дагестане «Махачкалы», которая будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Клуб решили создать по ходу сезона, пока было непонятно, что будет с «Анжи». В итоге на прошлой неделе подали все документы, вчера донесли оставшиеся и получили лицензию, — цитирует Гаджиева Sport24 .

По словам специалиста, задачей клуба будет давать возможность играть выпускникам дагестанских академий.

Ранее сообщалось, что махачкалинский «Анжи» сыграет в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Клуб подал документы для получения лицензии на право играть в первенстве ПФЛ, оплатил услуги лицензирования и подписал договор. Лицензии на участие в РПЛ и ФНЛ получили 34 клуба. «Анжи» в ней отказано из-за невыполнения обязательных критериев.

Также сообщалось, что покинувший Российскую премьер-лигу (РПЛ) «Анжи» не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана. Команда, которой предстоит выступать во втором дивизионе, будет существовать на средства спонсоров, писал News.ru.