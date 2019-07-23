Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».
Как сообщает официальный сайт самарского клуба, соглашение с 35-летним молдавским полузащитником рассчитано на один год с возможностью продления еще на один.
Ранее ростовчане объявили о том, что не сумели договориться с 35-летним капитаном команды о продлении контракта.
Гацкан играет в «Ростове» на протяжении 11 лет. За это время он провёл 314 матчей, забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.
News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.