https://static.news.ru/photo/1d5d34fa-ad4a-11e9-b0ce-fa163e074e61_1024.jpg Александр Гацкан Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».

Как сообщает официальный сайт самарского клуба, соглашение с 35-летним молдавским полузащитником рассчитано на один год с возможностью продления еще на один.

Ранее ростовчане объявили о том, что не сумели договориться с 35-летним капитаном команды о продлении контракта.

Гацкан играет в «Ростове» на протяжении 11 лет. За это время он провёл 314 матчей, забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.

News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.