https://static.news.ru/photo/edbcd9a6-ae09-11e9-9e29-fa163e074e61_1024.jpg Александр Гацкан Фото: instagram.com/gatcan_a_g84

Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан, подписавший контракт с самарскими «Крыльями Советов», объяснил своё решение.

Решение покинуть «Ростов», конечно, было тяжёлым. Но я не видел, что могу там играть, поэтому решил помочь «Крыльям». Я чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу команде. Я рад находиться здесь. Цели — добиваться положительных результатов, это самое главное, — приводят слова Гацкана « Аргументы и факты ».

Соглашение с 35-летним молдавским полузащитником рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один.

Ранее ростовчане объявили о том, что не сумели договориться с 35-летним капитаном команды о продлении контракта.

Гацкан играет в «Ростове» на протяжении 11 лет. За это время он провёл 314 матчей, забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.

News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.