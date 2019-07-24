Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан, подписавший контракт с самарскими «Крыльями Советов», объяснил своё решение.
Решение покинуть «Ростов», конечно, было тяжёлым. Но я не видел, что могу там играть, поэтому решил помочь «Крыльям». Я чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу команде. Я рад находиться здесь. Цели — добиваться положительных результатов, это самое главное, — приводят слова Гацкана «Аргументы и факты».
Соглашение с 35-летним молдавским полузащитником рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один.
Ранее ростовчане объявили о том, что не сумели договориться с 35-летним капитаном команды о продлении контракта.
Гацкан играет в «Ростове» на протяжении 11 лет. За это время он провёл 314 матчей, забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.
News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.