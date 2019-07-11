https://static.news.ru/photo/1e26226c-a3b2-11e9-8eb6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии. Возможно, он будет работать в футбольном клубе «Алания».

Габулов написал заявление об отставке по собственному желанию. Не исключено, что он будет работать в системе возрождаемого в республике футбольного клуба «Алания», — приводит слова источника в администрации правительства региона РИА Новости .

Габулов был назначен на пост министра в ноябре 2018 года. Ранее он выступал за ЦСКА, «Динамо», «Аланию», краснодарскую «Кубань», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи» и бельгийский «Брюгге».

Ранее сообщалось, что во Владикавказе вновь появился футбольный клуб «Алания». Главным тренером команды стал Спартак Гогниев, писал News.ru.