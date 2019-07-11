https://static.news.ru/photo/1eeea64c-a3df-11e9-a7eb-fa163e074e61_1024.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов рассказал о своём отношении к алкоголю.

Не вижу ничего криминального в том, что кто-то выпивает, — приводит слова Смолова « Чемпионат ».

Он признался, что как-то в один из последних дней отпуска понял, что вечером выпьет вина, а потом до следующего отпуска обходится без алкоголя.

В сезоне-2018/19 Смолов провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Живоглядов заявил, как неоднократно говорил, что хотел перейти к «железнодорожникам», писал News.ru.