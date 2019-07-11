Нападающий футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов рассказал о своём отношении к алкоголю.
Не вижу ничего криминального в том, что кто-то выпивает, — приводит слова Смолова «
Чемпионат».
Он признался, что как-то в один из последних дней отпуска понял, что вечером выпьет вина, а потом до следующего отпуска обходится без алкоголя.
В сезоне-2018/19 Смолов провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов.
Защитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Живоглядов заявил, как неоднократно говорил, что хотел перейти к «железнодорожникам», писал News.ru.