ФК «Рома» при объявлении новых игроков сообщает о пропавших детях
Андрей Лёвин
14:21, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c4a6f774-9d86-11e9-94e0-fa163e074e61_1024.jpgФото: Giuseppe Maffia/imago sportfotodienst/Global Look Press
Римский футбольный клуб «Рома» запустил новую благотворительную акцию в медиасреде.
Теперь при объявлении новых трансферов клуба в Twitter-аккаунте команды сообщается о пропавших детях.
Мы решили сделать что-то похожее для нашего времени социальных сетей. Наши объявления о трансферах создают вирусный эффект по всему миру, и мы решили использовать эту популярность не для пиара, а для помощи людям, — заявил пресс-службе глава стратегического отдела «Ромы» Пол Роджерс.
Leonardo Spinazzola su Instagram: “Una menzione particolare va alla lodevole iniziativa della società a sostegno della ricerca dei bambini scomparsi. Onorato di essere il primo a farne parte. Grazie a tutti. A presto”.