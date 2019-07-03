Фото: Giuseppe Maffia/imago sportfotodienst/Global Look Press

Римский футбольный клуб «Рома» запустил новую благотворительную акцию в медиасреде.

Теперь при объявлении новых трансферов клуба в Twitter-аккаунте команды сообщается о пропавших детях.

Мы решили сделать что-то похожее для нашего времени социальных сетей. Наши объявления о трансферах создают вирусный эффект по всему миру, и мы решили использовать эту популярность не для пиара, а для помощи людям, — заявил пресс-службе глава стратегического отдела «Ромы» Пол Роджерс.

Справа от фотографии футболиста помещены фото детей, их возраст и краткий список примет. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте.

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано рассказал, хотел ли бы он встретиться с фанатами команды, ранее писал News.ru.

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