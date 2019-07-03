https://static.news.ru/photo/c4a6f774-9d86-11e9-94e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Giuseppe Maffia/imago sportfotodienst/Global Look Press

Римский футбольный клуб «Рома» запустил новую благотворительную акцию в медиасреде.

Теперь при объявлении новых трансферов клуба в Twitter-аккаунте команды сообщается о пропавших детях.

Мы решили сделать что-то похожее для нашего времени социальных сетей. Наши объявления о трансферах создают вирусный эффект по всему миру, и мы решили использовать эту популярность не для пиара, а для помощи людям, — заявил пресс-службе глава стратегического отдела «Ромы» Пол Роджерс.

Leonardo Spinazzola su Instagram: “Una menzione particolare va alla lodevole iniziativa della società a sostegno della ricerca dei bambini scomparsi. Onorato di essere il primo a farne parte. Grazie a tutti. A presto”.



#ASRoma pic.twitter.com/uuzXUzm5X5 — AS Roma (@OfficialASRoma) 1 июля 2019 г.

Справа от фотографии футболиста помещены фото детей, их возраст и краткий список примет. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте.

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано рассказал, хотел ли бы он встретиться с фанатами команды, ранее писал News.ru.