https://static.news.ru/photo/811abaf4-934f-11e9-a3c8-fa163e074e61_1024.jpgНикола ВлашичФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал покупку клубом ЦСКА хорватского полузащитника Николы Влашича.
Менеджмент ЦСКА опять сработал выше всяких похвал. Армейцы решили главную задачу на это лето — сохранили своего лидера, вокруг которого можно строить команду. Не представляю, что бы делал Виктор Гончаренко, если бы Влашич ушёл, — приводит слова Сафонова «Советский спорт».
В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продлить трудовое соглашение с армейским клубом, ранее писал News.ru.