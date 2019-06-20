Никола Влашич Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал покупку клубом ЦСКА хорватского полузащитника Николы Влашича.

Менеджмент ЦСКА опять сработал выше всяких похвал. Армейцы решили главную задачу на это лето — сохранили своего лидера, вокруг которого можно строить команду. Не представляю, что бы делал Виктор Гончаренко, если бы Влашич ушёл, — приводит слова Сафонова «Советский спорт».

В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продлить трудовое соглашение с армейским клубом, ранее писал News.ru.

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