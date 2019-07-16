Судья во время матча всё время бегал и кричал нашей команде: «Это вам премьер-лига, а не ФНЛ (Футбольная национальная лига. — News.ru)». Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен, — цитируют Полоза « Известия ».