https://static.news.ru/photo/4777365e-a7a6-11e9-9b90-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий ПолозФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Полоз раскритиковал судейство после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором дебютанты проиграли московскому «Спартаку» со счётом 0:1.
Судья во время матча всё время бегал и кричал нашей команде: «Это вам премьер-лига, а не ФНЛ (Футбольная национальная лига. — News.ru)». Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен, — цитируют Полоза «Известия».
Встреча состоялась 13 июля. Единственный гол в матче забил защитник «красно-белых» Самюэль Жиго на 94-й минуте.