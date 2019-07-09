Бывший защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль и экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов снялись в американском фильме «До скорой встречи».
Спортивная драма рассказывает историю матери-одиночки из Санкт-Петербурга и звезды футбола из Лос-Анджелеса.
Эта картина стала дебютной для Евгении Танаевой. В фильме, помимо Танаевой, Пуйоля и Радимова, снялись Лариса Малеванная, Олег Тактаров и Харви Кейтель.
Съёмки проходили в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге. В российском прокате картина выйдет 25 июля, в мировом — 26-го числа того же месяца.
Ранее News.ru писал, что Пуйоль высоко отозвался о своём бывшем партнёре по команде аргентинце Лионеле Месси.