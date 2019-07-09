https://static.news.ru/photo/5f8b88c0-a266-11e9-ab70-fa163e074e61_1024.jpg Карлес Пуйоль Фото: Anton Raharjo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль и экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов снялись в американском фильме «До скорой встречи».

Спортивная драма рассказывает историю матери-одиночки из Санкт-Петербурга и звезды футбола из Лос-Анджелеса.

Эта картина стала дебютной для Евгении Танаевой. В фильме, помимо Танаевой, Пуйоля и Радимова, снялись Лариса Малеванная, Олег Тактаров и Харви Кейтель.

Съёмки проходили в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге. В российском прокате картина выйдет 25 июля, в мировом — 26-го числа того же месяца.

Ранее News.ru писал, что Пуйоль высоко отозвался о своём бывшем партнёре по команде аргентинце Лионеле Месси.