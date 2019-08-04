https://static.news.ru/photo/90eaa3e4-b768-11e9-b22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Капитан футбольного клуба «Филадельфия Юнион» Александр Бедойя после празднования гола в ворота «Ди Си Юнайтед» (5:1) в американской лиге MLS взял микрофон у кромки поля и обратился Конгрессу США. Игрок призвал власти остановить насилие на территории страны с применением оружия.

Эй, Конгресс, сделайте прямо сейчас что-нибудь. Прекратите насилие с применением оружия! — крикнул в микрофон футболист.

Philadelphia Union soccer player Alejandro Bedoya scores a goal in tonight's game against D.C. United, runs over to a field microphone and shouts, "Congress, do something now. End gun violence."

Via FS1 pic.twitter.com/7WH4PA08cs — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 5, 2019

На матче в Вашингтоне присутствовало 18 697 зрителей.

В США 3 и 4 августа случилось сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс). В результате в городе Эль-Пасо погибли 20 человек. В Дейтоне жертвами стрельбы стали как минимум девять человек, третий случай произошёл на детской площадке в Чикаго — были ранены семь человек.

Президент Штатов Дональд Трамп связал массовые расстрелы в стране с проблемой психических заболеваний, писал News.ru.