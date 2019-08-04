Капитан футбольного клуба «Филадельфия Юнион» Александр Бедойя после празднования гола в ворота «Ди Си Юнайтед» (5:1) в американской лиге MLS взял микрофон у кромки поля и обратился Конгрессу США. Игрок призвал власти остановить насилие на территории страны с применением оружия.
Эй, Конгресс, сделайте прямо сейчас что-нибудь. Прекратите насилие с применением оружия! — крикнул в микрофон футболист.
Philadelphia Union soccer player Alejandro Bedoya scores a goal in tonight's game against D.C. United, runs over to a field microphone and shouts, "Congress, do something now. End gun violence." Via FS1 pic.twitter.com/7WH4PA08cs
На матче в Вашингтоне присутствовало 18 697 зрителей.
В США 3 и 4 августа случилось сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс). В результате в городе Эль-Пасо погибли 20 человек. В Дейтоне жертвами стрельбы стали как минимум девять человек, третий случай произошёл на детской площадке в Чикаго — были ранены семь человек.
Президент Штатов Дональд Трамп связал массовые расстрелы в стране с проблемой психических заболеваний, писал News.ru.