https://static.news.ru/photo/d10defa2-9743-11e9-a08c-fa163e074e61_1024.jpg Еркебулан Сейдахмет Фото: Еркебулан Сейдахмет/vk.com

Футбольный клуб «Уфа» и алматинский «Кайрат» договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета.

«Уфа» благодарит Еркебулана за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сейдахмет перешёл в «Уфу» в январе 2018-го года из «Тараза». Игрок сыграл за уфимскую команду четыре матча и получил вызов в сборную Казахстана.

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