Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов стал игроком «Сочи».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с игроком рассчитано на один год.
21 июня у игрока закончился контракт с турецким «Истанбулом», стороны не стали продлевать контракт. Как сообщал «
В прошедшем сезоне 32-летний защитник сыграл восемь матчей за турецкий клуб. В активе игрока один гол.
ФК «Спартак» (Москва) расстался с 28-летним нападающим Зе Луишем, который продолжит карьеру в португальском «Порту», писал News.ru.