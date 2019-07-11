Фёдор Кудряшов Фото: News.ru

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов стал игроком «Сочи».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с игроком рассчитано на один год.

21 июня у игрока закончился контракт с турецким «Истанбулом», стороны не стали продлевать контракт. Как сообщал «Спорт-Экспресс», 32-летний Кудряшов поддерживал спортивную форму с московским «Торпедо».

В прошедшем сезоне 32-летний защитник сыграл восемь матчей за турецкий клуб. В активе игрока один гол.

ФК «Спартак» (Москва) расстался с 28-летним нападающим Зе Луишем, который продолжит карьеру в португальском «Порту», писал News.ru.

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