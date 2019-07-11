https://static.news.ru/photo/e90d5998-a3ec-11e9-86df-fa163e074e61_1024.jpg Фёдор Кудряшов Фото: News.ru

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов стал игроком «Сочи».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с игроком рассчитано на один год.

21 июня у игрока закончился контракт с турецким «Истанбулом», стороны не стали продлевать контракт. Как сообщал « Спорт-Экспресс », 32-летний Кудряшов поддерживал спортивную форму с московским «Торпедо».

В прошедшем сезоне 32-летний защитник сыграл восемь матчей за турецкий клуб. В активе игрока один гол.

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