https://static.news.ru/photo/2bdc3308-a973-11e9-a04d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: La Cancha de Sinaloa/facebook

Драка в одном из ресторанов мексиканского Кульякана закончилась гибелью Мирши Гастелума — игрока местной футбольной команды «Дорадос де Синалоа». В заведение он пришёл после тренировки.

Молодому человеку было 20 лет. По предварительным данным, на него напали четверо злоумышленников. От полученного ножевого ранения спортсмен скончался. Прибывшие на место трагедии медики доставили потерпевшего в больницу, но помочь ему не успели, передаёт « Свободная пресса ».

Местная полиция начала расследование инцидента и пытается выяснить характер преступления — было ли убийство заказным или стало результатом уличного конфликта.

Ранее News.ru сообщал, что в штате Табаско на юго-востоке Мексики была убита журналистка Норма Сарабия. Преступление было совершено вечером 11 июня рядом с её домом.