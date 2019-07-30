Полузащитник футбольного клуба «Краснодар-2» Александр Черников извинился перед защитником красноярского «Енисея» Шамилем Гасановом за оскорбление на национальной почве.
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В матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) произошёл инцидент, закончившийся красной карточкой для Черникова. В том моменте он оскорбил Гасанова.
Ранее News.ru писал, что нападающий екатеринбургского «Урала» Владимир Ильин прокомментировал конфликт по окончании полуфинального матча Кубка России по футболу с тульским «Арсеналом» с полузащитником хозяев Резиуаном Мирзовым.