https://static.news.ru/photo/9a547b96-b2ac-11e9-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Гасанов Фото: фк-енисей.рф

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар-2» Александр Черников извинился перед защитником красноярского «Енисея» Шамилем Гасановом за оскорбление на национальной почве.

Как сообщает « Чемпионат », футболист краснодарского клуба отправил СМС и позвонил Гасанову, который, в свою очередь, принял извинения.

В матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) произошёл инцидент, закончившийся красной карточкой для Черникова. В том моменте он оскорбил Гасанова.

Ранее News.ru писал, что нападающий екатеринбургского «Урала» Владимир Ильин прокомментировал конфликт по окончании полуфинального матча Кубка России по футболу с тульским «Арсеналом» с полузащитником хозяев Резиуаном Мирзовым.