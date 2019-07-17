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Агент нападающего футбольного клуба «Эвертон» Генри Оньекуру Гильям Костет-Бармада заявил, что ЦСКА делал предложение по переходу форварда к «красно-синим».

У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу, — приводит слова Костета-Бармады Sport24.ru .

В прошедшем сезоне 22-летний футболист выступал на правах аренды за турецкий «Галатасарай», сыграл за них 44 матча во всех турнирах и набрал 22 очка (16 голов и 6 результативных передач). Ранее стало известно, что он останется в стамбульском клубе ещё на один сезон, чтобы сыграть в Лиге чемпионом. Московская команда выступит в Лиге Европы.

Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел гостевое поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.