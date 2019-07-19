https://static.news.ru/photo/f97f5b98-aa02-11e9-9806-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал информацию об избиениях в колонии новых заключенных, передает «Говорит Москва».

Ранее житель Коломны Валентин Соколов, осуждённый по 282-й статье УК РФ и отбывающий тюремный срок в ИК-4 Белгородской области, где сейчас находятся бывшие нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, рассказал об издевательствах.

Никого там палкой не били никогда. Это утка какая-то от заключенных. Для игроков образцовую колонию подобрали, где нет рукоприкладства. Если есть какие-то данные о чем-то подобном, то можно поднять видеоархивы , провести проверку. В колонии такого нет, парень все придумал, — цитирует Максименко «Говорит Москва» .

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Ранее News.ru писал, что всех фигурантов дела футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области. Выбор места заключения был обусловлен тем, что в этом пенитенциарном учреждении есть футбольное поле.